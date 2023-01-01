Гай Терлэнд: сбор урожая на Бонди (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Сбор урожая на Бонди - телевизионная кулинарная передача, концепция которой построена на бережливом использовании исключительно местных продуктов с заботой о природе. Шеф-повар одного из местных ресторанов, по совместительству сeрфер и фри дайвер, Гай Тeрлэнд расскажет и покажет, как жить и питаться правильно, рационально и только тем, что было произведено или выращено неподалеку. Днeм зрители вместе с ним будут ловить волну на прибрежном пляже, а с заходом солнца- станут гостями веселых вечеринок.



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