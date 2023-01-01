Гадаю-ворожу (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Ученые говорят – мистики не существует. Но почему же, как и в языческие времена, люди продолжают гадать? И самое главное – почему пророчества гадалок сбываются?



Еще в языческой Руси девушки, шли ночью на кладбище или запирались в пустой бане, чтобы увидеть будущего жениха. Многие способы гаданий и по сей день используются для предсказаний грядущего. Но что происходит во время обряда гадания? И насколько опасен для человека контакт с потусторонними силами?



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