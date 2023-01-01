Фосси/Вердон (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Драматическая история непростых взаимоотношений хореографа и режиссера Боба Фосси с танцовщицей и актрисой Гвен Вердон. Вместе они произвели революцию в жанре мюзикла, но их брак оказался катастрофой. Однако творческий союз героев в отличие от любовного был плодотворным долгие годы.



Все сезоны сериала Фосси/Вердон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.