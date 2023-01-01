Фосси/Вердон
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Фосси/Вердон

Фосси/Вердон (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Fosse/Verdon 1 сезон
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Драматическая история непростых взаимоотношений хореографа и режиссера Боба Фосси с танцовщицей и актрисой Гвен Вердон. Вместе они произвели революцию в жанре мюзикла, но их брак оказался катастрофой. Однако творческий союз героев в отличие от любовного был плодотворным долгие годы.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фосси/Вердон»

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