Европа с высоты птичьего полета (сериал, 2018) смотреть онлайн
2018, EUROPE FROM ABOVE 2 сезона
Документальные18+
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Сюжет
Сериал Европа с высоты птичьего полета берет вас с собой в воздушное путешествие над Германией, Италией, Голландией, Польшей, Испанией и Великобританией, чтобы показать вам самые лучшие культурные и географические особенности Европы так, как вы еще никогда не видели их прежде.
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