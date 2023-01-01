Енотки. Песенки (мультсериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

В большой музыкальной шкатулке, внутри которой спрятана игровая площадка, живут семь музыкальных енотов. Знакомьтесь, Дока, Ре, Мими, Фаф, Со, Ляля и Си — пушистые малыши, названные в честь нот. Они и дня не могут прожить без приключений, музыки и исследования окружающего мира, а обо всех своих н�аблюдениях они сочиняют песни.



Все сезоны сериала Енотки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.