Смотреть клипы Энергичное

Сюжет

Для тех, кто хочет быть в движении



Наш энергичный плейлист составлен специально для тех, кто хочет подзарядиться. В нем вы найдете динамичные треки, которые помогут создать необходимую атмосферу для настоящего движа. Если сегодня вы легки на подъем, начните с приятного и непринужденного трека Hrederik «Somebody That You Loved». Казахстанская красавица Аружан поможет настроиться на нужный лад с воздушной композицией «Suı-Em». Ритмы танцпола зазвучат в треке «Ты со мной или нет», записанном DJ SMASH совместно со сладкоголосой Мариной Кравец, а электронные хиты KILLTEQ с четким битом не оставят никаких шансов апатии и вялости. Нотку светлой меланхолии добавит Pathetic со своим оживленным экспериментальным «Fragile» в жанре гиперпоп. Когда хочется четких ритмов, настраивайтесь на энергичную волну с нашим плейлистом.



Энергичная и веселая музыка ждет вас на нашем сервисе в плейлисте «Энергичный».



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