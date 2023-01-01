Экстраполяции (сериал, 2023) смотреть онлайн
2023, Экстраполяции 1 сезон
Драмы, Детективы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Восемь взаимосвязанных историй, охватывающих период в 33 года, покажут, как повлияет меняющийся климат Земли на семейные отношения, работу, веру и выживание.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Драмы, Детективы
Рейтинг
- СЗРежиссёр
Скотт
З. Бёрнс
- ЭКРежиссёр
Эллен
Кёрас
- Режиссёр
Грегори
Джейкобс
- НХРежиссёр
Николь
Холофсенер
- Актриса
Марион
Котийяр
- Актриса
Дайан
Лэйн
- КХАктёр
Кит
Харингтон
- Актёр
Форест
Уитакер
- ДДАктёр
Давид
Диггс
- ЭГАктриса
Эйса
Гонсалес
- Актёр
Тахар
Рахим
- Актриса
Сиенна
Миллер
- Актёр
Тоби
Магуайр
- Актриса
Мэрил
Стрип
- РДСценарист
Раджив
Джозеф
- БВСценарист
Бесс
Вол
- СЗСценарист
Скотт
З. Бёрнс
- Продюсер
Грегори
Джейкобс
- СЛХудожник
Сэм
Лисенко
- ФМХудожник
Филип
Мессина
- ТСМонтажёр
Тим
Стрито
- ХММонтажёр
Хе
Ми На
- ДХКомпозитор
Джейсон
Хилл
- Композитор
Дэн
Ромер