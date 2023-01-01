Экстраполяции (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Восемь взаимосвязанных историй, охватывающих период в 33 года, покажут, как повлияет меняющийся климат Земли на семейные отношения, работу, веру и выживание.



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