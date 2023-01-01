Древние цивилизации (сериал, 2012) смотреть онлайн
2012, Древние цивилизации 1 сезон
Документальные6+
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Сюжет
Пирамиды, Парфенон, Мачу-Пикчу… Эти сооружения являют собой остатки былых миров и свидетельствуют об изобретательности их строителей. Что нам известно об этих памятниках культуры и тех, кто их воздвиг? Археологические открытия и ведущие эксперты раскрывают секреты древних цивилизаций.
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