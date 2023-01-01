Древние сокровища Мьянмы (сериал, 2015) смотреть онлайн
2015, Древние сокровища Мьянмы 1 сезон
Документальные6+
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Сюжет
Таинственная Мьянма, страна золота и тысячи пагод. Жемчужина Азии славится древней культурой и архитектурой. Долгие годы еe традиции и история были скрыты от мира. И для большинства людей этот уникальный археологический памятник до сих пор остаeтся неизвестным.
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