Древние сокровища Мьянмы (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Таинственная Мьянма, страна золота и тысячи пагод. Жемчужина Азии славится древней культурой и архитектурой. Долгие годы еe традиции и история были скрыты от мира. И для большинства людей этот уникальный археологический памятник до сих пор остаeтся неизвестным.



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