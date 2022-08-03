Древние пришельцы (сериал, 2009) смотреть онлайн
Этот сериал пока недоступен
Сериал «Древние пришельцы» — документальное исследование гипотезы о том, что в далеком прошлом наши предки контактировали с пришельцами из космоса.
Аавторы телешоу не сомневаются: существует масса как археологических, так и культурных свидетельств палеоконтактов. В эпизодах сериала исследуются религиозные тексты, древние мифы и легенды, где якобы упоминаются случаи взаимодействия людей с представителями внеземных цивилизаций. Приглашенные эксперты делятся своими гипотезами и пытаются обосновать их культурологическими и археологическими находками, а также дают собственные интерпретации последних научных открытий в астрономии и палеоантропологии.
Если вы хотите услышать мнение людей, для которых грань между рациональным и мистическим неизмеримо тонка, не пропустите сериал «Древние пришельцы». Смотреть его можно как для развлечения, так и для того, чтобы познакомиться с альтернативными взглядами на современную науку.
СтранаСША
ЖанрБлог, Документальный
Рейтинг
- ДХРежиссёр
Джонатан
Хауг
- КБРежиссёр
Кевин
Барнс
- ММРежиссёр
Митч
Маркус
- ДААктёр
Джорджо
А. Цукалос
- ДЧАктёр
Дэвид
Чайлдресс
- УГАктёр
Уильям
Генри
- ДЯАктёр
Джонатан
Янг
- ЭфАктёр
Эрих
фон Деникен
- ДМАктёр
Джейсон
Мартелл
- ДНАктёр
Джордж
Нури
- ДУАктёр
Дэвид
Уилкок
- СЭАктёр
Саймон
Элликс
- КБСценарист
Кевин
Барнс
- ДАПродюсер
Джорджо
А. Цукалос
- ДСПродюсер
Дэвид
Сильвер
- КБПродюсер
Кевин
Барнс
- КСХудожница
Клер
Софер
- КМОператор
Киран
Мерфи