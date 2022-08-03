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Дом с лилиями

Дом с лилиями (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Дом с лилиями 1 сезон
Драма18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

«Дом с лилиями» — семейная сага о судьбе героя-фронтовика Михаила Говорова, его любимых женщинах и детях, предоставляющая зрителю возможность проследить судьбу нескольких поколений советских и постсоветских людей, начиная с середины ХХ века до наших дней.

Страна
Украина, Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом с лилиями»