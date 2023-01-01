Добавки. Е - значит еда
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Добавки. Е - значит еда

Добавки. Е - значит еда (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Добавки. Е - значит еда 1 сезон
ТВ-шоу12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Пищевые добавки — вещества, которые в технологических целях добавляются в пищевые продукты в процессе производства, упаковки, транспортировки или хранения для придания им желаемых свойств, например, определeнного аромата (ароматизаторы), цвета (красители), длительности хранения (консерванты), вкуса, консистенции и т. п.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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