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Даешь молодежь!

Даешь молодежь! (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Даешь молодежь! 1 сезон
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Скетч-шоу о молодeжи, еe различных субкультурах и их житейских проблемах. Шутки пишет творческая группа авторов, большинство которых пришло из КВН.

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Комедии

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Даешь молодежь!»

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