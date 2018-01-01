Wink
Чужой: Земля
Актёры и съёмочная группа сериала «Чужой: Земля»

Режиссёры

Дана Гонсалес

Dana Gonzales
Режиссёр
Ной Хоули

Noah Hawley
Режиссёр

Актёры

Сидни Чендлер

Sydney Chandler
АктрисаWendy
Алекс Лоутер

Alex Lawther
АктёрJoe Hermit
Сэмюэл Бленкин

Samuel Blenkin
АктёрBoy Kavalier
Бабу Сизей

Babou Ceesay
АктёрMorrow
Адарш Гурав

Adarsh Gourav
АктёрSlightly
Лили Ньюмарк

Lily Newmark
АктрисаNibs
Джонатан Аджайи

Jonathan Ajayi
АктёрSmee
Тимоти Олифант

Timothy Olyphant
АктёрKirsh
Кит Янг

Kit Young
АктёрTootles
Эсси Дэвис

Essie Davis
АктрисаDame Sylvia
Эрана Джеймс

Erana James
АктрисаCurly
Дэвид Рисдаль

David Rysdahl
АктёрArthur Sylvia
Мо Бар-Эль

Moe Bar-El
АктёрRashidi
Эдриен Эдмондсон

Adrian Edmondson
АктёрAtom Eins

Сценаристы

Ридли Скотт

Ridley Scott
Сценарист
Ной Хоули

Noah Hawley
Сценарист
Дэн О’Бэннон

Dan O'Bannon
Сценарист
Рональд Шусетт

Ronald Shusett
Сценарист
Роберт Де Лаурентис

Robert De Laurentiis
Сценарист

Продюсеры

Режис Кимбл

Regis Kimble
Продюсер
Крис Ловенштейн

Chris Lowenstein
Продюсер
Роберт Де Лаурентис

Robert De Laurentiis
Продюсер

Художники

Энди Николсон

Andy Nicholson
Художник
Кайвс МакГо

Keives McGaugh
Художник
Вольфганг Мечан

Wolfgang Metschan
Художник
Корнелия Отт

Cornelia Ott
Художница

Монтажёры

Режис Кимбл

Regis Kimble
Монтажёр
Робин Хартвиг

Robin Hartwig
Монтажёр

Операторы

Дэвид Франко

David Franco
Оператор
Белла Гонзалес

Bella Gonzales
Оператор
Дана Гонсалес

Dana Gonzales
Оператор
Колин Уоткинсон

Colin Watkinson
Оператор

Композиторы

Джефф Руссо

Jeff Russo
Композитор