Чужой: Земля (сериал, 2025) смотреть онлайн

Научно-фантастический хоррор «Чужой: Земля» — сериал, который делает главный кошмар франшизы максимально близким и осязаемым: ксеноморф оказывается не на корабле в далеком космосе, а посреди человеческой цивилизации, и спрятаться от него уже негде.
Из экспедиции к Земле возвращается исследовательский корабль Weyland-Yutani. На его борту — внеземные образцы, включая лицехватов. Из-за сбоя судно падает на город Новый Сиам, принадлежащий корпорации Prodigy, а из-под обломков на свободу выбирается взрослый ксеноморф. Одновременно с этим Prodigy занимается созданием гибридов: сознание смертельно больного ребенка переносят в искусственное тело — так появляется Венди. Именно ей и нескольким другим гибридам предстоит разобраться не только с кошмаром, вырвавшимся наружу, но и с теми, кто хочет использовать эту трагедию в корпоративных интересах.
Мини-сериал «Чужой: Земля» 2025 года фокусируется не только на инопланетной угрозе, но и причинах, из-за которых произошла эта катастрофа: корпоративные игры, опасные эксперименты и чрезмерная самоуверенность некоторых людей, которые считают, что любую угрозу можно превратить в ресурс.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы
- ДГРежиссёр
Дана
Гонсалес
- Режиссёр
Ной
Хоули
- СЧАктриса
Сидни
Чендлер
- АЛАктёр
Алекс
Лоутер
- СБАктёр
Сэмюэл
Бленкин
- БСАктёр
Бабу
Сизей
- АГАктёр
Адарш
Гурав
- ЛНАктриса
Лили
Ньюмарк
- Актёр
Джонатан
Аджайи
- Актёр
Тимоти
Олифант
- КЯАктёр
Кит
Янг
- ЭДАктриса
Эсси
Дэвис
- ЭДАктриса
Эрана
Джеймс
- ДРАктёр
Дэвид
Рисдаль
- МБАктёр
Мо
Бар-Эль
- ЭЭАктёр
Эдриен
Эдмондсон
- Сценарист
Ридли
Скотт
- Сценарист
Ной
Хоули
- ДОСценарист
Дэн
О’Бэннон
- РШСценарист
Рональд
Шусетт
- РДСценарист
Роберт
Де Лаурентис
- РКПродюсер
Режис
Кимбл
- КЛПродюсер
Крис
Ловенштейн
- РДПродюсер
Роберт
Де Лаурентис
- ЭНХудожник
Энди
Николсон
- КМХудожник
Кайвс
МакГо
- ВМХудожник
Вольфганг
Мечан
- КОХудожница
Корнелия
Отт
- РКМонтажёр
Режис
Кимбл
- РХМонтажёр
Робин
Хартвиг
- ДФОператор
Дэвид
Франко
- БГОператор
Белла
Гонзалес
- ДГОператор
Дана
Гонсалес
- КУОператор
Колин
Уоткинсон
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо