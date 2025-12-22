Чужой: Земля (сериал, 2025) смотреть онлайн

Чужой: Земля
8.22025, Alien: Earth 1 сезон
Ужасы, Фантастика18+

О сериале

Научно-фантастический хоррор «Чужой: Земля» — сериал, который делает главный кошмар франшизы максимально близким и осязаемым: ксеноморф оказывается не на корабле в далеком космосе, а посреди человеческой цивилизации, и спрятаться от него уже негде.

Из экспедиции к Земле возвращается исследовательский корабль Weyland-Yutani. На его борту — внеземные образцы, включая лицехватов. Из-за сбоя судно падает на город Новый Сиам, принадлежащий корпорации Prodigy, а из-под обломков на свободу выбирается взрослый ксеноморф. Одновременно с этим Prodigy занимается созданием гибридов: сознание смертельно больного ребенка переносят в искусственное тело — так появляется Венди. Именно ей и нескольким другим гибридам предстоит разобраться не только с кошмаром, вырвавшимся наружу, но и с теми, кто хочет использовать эту трагедию в корпоративных интересах.

Мини-сериал «Чужой: Земля» 2025 года фокусируется не только на инопланетной угрозе, но и причинах, из-за которых произошла эта катастрофа: корпоративные игры, опасные эксперименты и чрезмерная самоуверенность некоторых людей, которые считают, что любую угрозу можно превратить в ресурс.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чужой: Земля»