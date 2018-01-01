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Братья по оружию
Актёры и съёмочная группа сериала «Братья по оружию»

Актёры и съёмочная группа сериала «Братья по оружию»

Режиссёры

Дэвид Фрэнкел

Дэвид Фрэнкел

David Frankel
Режиссёр
Микаэл Саломон

Микаэл Саломон

Mikael Salomon
Режиссёр
Том Хэнкс

Том Хэнкс

Tom Hanks
Режиссёр
Дэвид Лиленд

Дэвид Лиленд

David Leland
Режиссёр

Актёры

Дэмиэн Льюис

Дэмиэн Льюис

Damian Lewis
АктёрRichard D. Winters
Рон Ливингстон

Рон Ливингстон

Ron Livingston
АктёрLewis Nixon
Донни Уолберг

Донни Уолберг

Donnie Wahlberg
АктёрC. Carwood Lipton
Мэттью Сеттл

Мэттью Сеттл

Matthew Settle
АктёрRonald C. Speirs
Майкл Кудлиц

Майкл Кудлиц

Michael Cudlitz
АктёрDenver (Bull)
Декстер Флетчер

Декстер Флетчер

Dexter Fletcher
АктёрJohn W. Martin
Нил Макдона

Нил Макдона

Neal McDonough
АктёрLynn D. (Buck)
Скотт Граймз

Скотт Граймз

Scott Grimes
АктёрDonald G. Malarkey
Шэйн Тейлор

Шэйн Тейлор

Shane Taylor
АктёрEugene G. Roe
Питер Янгблад Хиллз

Питер Янгблад Хиллз

Peter Youngblood Hills
АктёрDarrell C. (Shifty)

Сценаристы

Эрик Борк

Эрик Борк

Erik Bork
Сценарист
Э. Макс Фрай

Э. Макс Фрай

E. Max Frye
Сценарист
Брюс С. МакКенна

Брюс С. МакКенна

Bruce C. McKenna
Сценарист

Продюсеры

Стивен Амброуз

Стивен Амброуз

Stephen Ambrose
Продюсер
Эрик Борк

Эрик Борк

Erik Bork
Продюсер

Художники

Энтони Прэтт

Энтони Прэтт

Anthony Pratt
Художник
Алан Томкинс

Алан Томкинс

Alan Tomkins
Художник

Монтажёры

Фрэнсис Паркер

Фрэнсис Паркер

Frances Parker
Монтажёр
Джон Ричардс

Джон Ричардс

John Richards
Монтажёр

Операторы

Реми Адефаразин

Реми Адефаразин

Remi Adefarasin
Оператор
Джоэль Рэнсом

Джоэль Рэнсом

Joel Ransom
Оператор

Композиторы

Майкл Кэмен

Майкл Кэмен

Michael Kamen
Композитор