WinkСериалыБратья по оружиюАктёры и съёмочная группа сериала «Братья по оружию»
Актёры и съёмочная группа сериала «Братья по оружию»
Режиссёры
Актёры
Дэмиэн ЛьюисDamian Lewis
АктёрRichard D. Winters
Рон ЛивингстонRon Livingston
АктёрLewis Nixon
Донни УолбергDonnie Wahlberg
АктёрC. Carwood Lipton
Мэттью СеттлMatthew Settle
АктёрRonald C. Speirs
Майкл КудлицMichael Cudlitz
АктёрDenver (Bull)
Декстер ФлетчерDexter Fletcher
АктёрJohn W. Martin
Нил МакдонаNeal McDonough
АктёрLynn D. (Buck)
Скотт ГраймзScott Grimes
АктёрDonald G. Malarkey
Шэйн ТейлорShane Taylor
АктёрEugene G. Roe
Питер Янгблад ХиллзPeter Youngblood Hills
АктёрDarrell C. (Shifty)