Боцман и попугай (мультсериал, 1982) смотреть онлайн
1982, Боцман и попугай 1 сезон
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
О приключениях боцмана Ромы и его попугая.
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыСоветские мультфильмы, Мультсериалы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МКРежиссёр
Михаил
Каменецкий
- РФАктёр
Роман
Филиппов
- ЕКАктёр
Ефим
Кациров
- ОГАктриса
Ольга
Громова
- АБАктёр
Анатолий
Баранцев
- Актриса
Елена
Санаева
- ЮВАктёр
Юрий
Волынцев
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- НЖАктриса
Наталья
Журавлева
- ВБАктёр
Владимир
Басов мл.
- ЮОСценарист
Юрий
Орловский
- ГХПродюсер
Григорий
Хмара
- ЮКОператор
Юрий
Каменецкий
- ИККомпозитор
Игорь
Космачев