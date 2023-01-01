Блокчейн (сериал, 2020) смотреть онлайн
8.12020, Блокчейн 1 сезон
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
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Все говорят о блокчейне, но мало кто понимает, что это такое и насколько он вошел в нашу жизнь. В этом курсе российские эксперты отрасли доступным языком рассказывают об этой технологии хранения данных, размышляют о ее будущем и объясняют, как понять: а нужен ли блокчейн именно вам?
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