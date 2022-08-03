Биение сердца (сериал, 2011) смотреть онлайн

После сильного сердечного приступа Нина Ильина, молодая успешная женщина, узнает, что смертельно больна. И тогда она решает, что должна помочь своим близким. Сначала родные воспринимают ее поведение, как желание разрушить их жизнь, но потом понимают и принимают это.

