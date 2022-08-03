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Биение сердца

Биение сердца (сериал, 2011) смотреть онлайн

2011, Биение сердца 1 сезон
Мелодрама18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

После сильного сердечного приступа Нина Ильина, молодая успешная женщина, узнает, что смертельно больна. И тогда она решает, что должна помочь своим близким. Сначала родные воспринимают ее поведение, как желание разрушить их жизнь, но потом понимают и принимают это.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Биение сердца»