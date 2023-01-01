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Бесы

Бесы (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Бесы 1 сезон
Драмы, Детективы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Конец 19-го века. В губернском городе N происходит серия загадочных убийств. На место преступления приезжает столичный следователь Горемыкин. Поиски убийц приводят его к неожиданному выводу — в городе создан революционный кружок, в котором состоят два молодых человека, недавно вернувшиеся из Швейцарии.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бесы»

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