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Батл Крик HD

Батл Крик HD (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Battle Creek HD
Драмы, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Два детектива с разными взглядами на мир объединяются, чтобы очистить улицы Батл Крика, используя цинизм, коварство и обман…

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Батл Крик HD»

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