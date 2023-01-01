Алкион (сериал, 2017) смотреть онлайн
9.12017, The Halcyon 1 сезон
Драмы, Исторические18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
История шумного, гламурного пятизвездочного отеля в самом сердце Лондона, за пределами которого — мир в состоянии войны.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ФДРежиссёр
Филип
Джон
- СВРежиссёр
Стивен
Вульфенден
- Актёр
Стивен
Макинтош
- Актриса
Оливия
Уильямс
- СДАктёр
Сопе
Дирису
- ЛУАктриса
Лиз
Уайт
- АЭАктриса
Аннабелл
Эпсион
- МБАктёр
Марк
Бентон
- Актёр
Джейми
Блэкли
- ЭБАктёр
Эдвард
Блюмель
- АБАктёр
Алекс
Боксэлл
- НБАктёр
Ник
Бримбл
- ШДСценарист
Шарлотта
Джонс
- ДЛСценарист
Джек
Лотиан
- СДСценарист
Сара
Доллард
- ККПродюсер
Крис
Кроучер
- ЭХПродюсер
Энди
Харрис
- АРХудожница
Анна
Роббинс
- ЖГОператор
Жан-Филипп
Госсар