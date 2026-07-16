Афоня
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Афоня
2025, Афоня 2 сезона
Комедия, Фэнтези18+

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Афоня (сериал, 2025) смотреть онлайн

О сериале

Бывший педиатр Валентин Семенович живет в однокомнатной хрущевке. Единственный друг пенсионера — сварливый домовой Афоня. Он работает в потустороннем ГБУ «Жилищник», любит порядок и радовать хозяина. При первой возможности домовой дарит Семенычу трешку с ремонтом в новостройке. Вот только Афоня не учел, что в комплекте с квартирой идут незнакомые соседи и их проблемы. На помощь приходит Семеныч, который устраивается консьержем в подъезд. Теперь парочке предстоит примирить жильцов, разобраться с подтекающими батареями и показать обоим мирам, что значит настоящая дружба.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фэнтези

Рейтинг

7.8 КиноПоиск