9 класс. Русский Язык (сериал, 2019) смотреть онлайн
6.82019, 9 класс. Русский Язык 3 сезона
Образовательные0+
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Сезоны и серии
- 0+5 мин
9 класс. Русский Язык
Сезон 1 Серия 1
- 0+1 мин
9 класс. Русский Язык
Сезон 1 Серия 2
- 0+6 мин
9 класс. Русский Язык
Сезон 1 Серия 3
- 0+5 мин
9 класс. Русский Язык
Сезон 1 Серия 4
- 0+5 мин
9 класс. Русский Язык
Сезон 1 Серия 5
- 0+6 мин
9 класс. Русский Язык
Сезон 1 Серия 6
- 0+5 мин
9 класс. Русский Язык
Сезон 1 Серия 7
- 0+1 мин
9 класс. Русский Язык
Сезон 1 Серия 8
- 0+7 мин
9 класс. Русский Язык
Сезон 1 Серия 9
- 0+6 мин
9 класс. Русский Язык
Сезон 1 Серия 10
- 0+7 мин
9 класс. Русский Язык
Сезон 1 Серия 11
- 0+2 мин
9 класс. Русский Язык
Сезон 1 Серия 12
- 0+3 мин
9 класс. Русский Язык
Сезон 1 Серия 13
Сюжет
Опытный преподаватель в формате коротких видео объясняет все темы курса русского языка для девятого класса и дает простые алгоритмы для запоминани�я правил. Школьника ждут уроки по орфографии, пунктуации и синтаксису, а также повторение тем, изученных в восьмом классе.
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