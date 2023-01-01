9 класс. Русский Язык (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Опытный преподаватель в формате коротких видео объясняет все темы курса русского языка для девятого класса и дает простые алгоритмы для запоминани�я правил. Школьника ждут уроки по орфографии, пунктуации и синтаксису, а также повторение тем, изученных в восьмом классе.

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