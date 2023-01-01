9 класс. Русский Язык (ОГЭ) (сериал, 2019) смотреть онлайн
6.72019, 9 класс. Русский Язык (ОГЭ) 3 сезона
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+5 мин
9 класс. Русский Язык (ОГЭ)
Сезон 1 Серия 1
- 0+13 мин
9 класс. Русский Язык (ОГЭ)
Сезон 1 Серия 2
- 0+8 мин
9 класс. Русский Язык (ОГЭ)
Сезон 1 Серия 3
- 0+9 мин
9 класс. Русский Язык (ОГЭ)
Сезон 1 Серия 4
- 0+7 мин
9 класс. Русский Язык (ОГЭ)
Сезон 1 Серия 5
- 0+6 мин
9 класс. Русский Язык (ОГЭ)
Сезон 1 Серия 6
- 0+6 мин
9 класс. Русский Язык (ОГЭ)
Сезон 1 Серия 7
- 0+7 мин
9 класс. Русский Язык (ОГЭ)
Сезон 1 Серия 8
- 0+6 мин
9 класс. Русский Язык (ОГЭ)
Сезон 1 Серия 9
- 0+6 мин
9 класс. Русский Язык (ОГЭ)
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Курс по русскому языку для девятиклассников, направленный на тренировку навыков, необходимых для успешной сдачи ОГЭ. С помощью коротких роликов, записанных профессиональными преподавателями, можно изучить и повторить главные сложности русского языка, а также подготовиться к экзаменационному изложению.
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