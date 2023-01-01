9 класс. Русский Язык (ОГЭ)
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9 класс. Русский Язык (ОГЭ)

9 класс. Русский Язык (ОГЭ) (сериал, 2019) смотреть онлайн

6.72019, 9 класс. Русский Язык (ОГЭ) 3 сезона
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Синтаксис и пунктуацияОрфография

Сюжет

Курс по русскому языку для девятиклассников, направленный на тренировку навыков, необходимых для успешной сдачи ОГЭ. С помощью коротких роликов, записанных профессиональными преподавателями, можно изучить и повторить главные сложности русского языка, а также подготовиться к экзаменационному изложению.
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