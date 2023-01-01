9 класс. Математика (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Школьная математика за девятый класс в формате коротких и легких для восприятия видеороликов. Среди тем — функции и их свойства, арифметическая и геометрическая прогрессия, корень n-й степени, метод координат для решения геометрических задач и др.

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