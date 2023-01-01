9 класс. Математика (сериал, 2019) смотреть онлайн
6.72019, 9 класс. Математика 7 сезонов
Образовательные0+
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Сезоны и серии
- 0+4 мин
9 класс. Математика
Сезон 1 Серия 1
- 0+5 мин
9 класс. Математика
Сезон 1 Серия 2
- 0+7 мин
9 класс. Математика
Сезон 1 Серия 3
- 0+7 мин
9 класс. Математика
Сезон 1 Серия 4
- 0+7 мин
9 класс. Математика
Сезон 1 Серия 5
- 0+10 мин
9 класс. Математика
Сезон 1 Серия 6
- 0+10 мин
9 класс. Математика
Сезон 1 Серия 7
- 0+7 мин
9 класс. Математика
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Школьная математика за девятый класс в формате коротких и легких для восприятия видеороликов. Среди тем — функции и их свойства, арифметическая и геометрическая прогрессия, корень n-й степени, метод координат для решения геометрических задач и др.
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