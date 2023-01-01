9 класс. Математика
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9 класс. Математика

9 класс. Математика (сериал, 2019) смотреть онлайн

6.72019, 9 класс. Математика 7 сезонов
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Функции и их свойстваЧисловые последовательностиЭлементы комбинаторики и теории вероятностейГеометрия Длина окружности и площадь круга

Сюжет

Школьная математика за девятый класс в формате коротких и легких для восприятия видеороликов. Среди тем — функции и их свойства, арифметическая и геометрическая прогрессия, корень n-й степени, метод координат для решения геометрических задач и др.
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