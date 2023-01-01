9 класс. Математика (ОГЭ)
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9 класс. Математика (ОГЭ)

9 класс. Математика (ОГЭ) (сериал, 2019) смотреть онлайн

6.92019, 9 класс. Математика (ОГЭ) 3 сезона
Образовательные0+
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Сезоны и серии

АлгебраПланиметрияРеальная математика

Сюжет

Видеоуроки для девятиклассников, которые хотят сдать ОГЭ по математике на отлично. Преподаватель объясняет важные темы из курса алгебры, включая формулы сокращенного умножения, квадратные и дробно-рациональные уравнения и др. Уроки охватывают все необходимые для сдачи экзамена темы.
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