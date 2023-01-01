8 класс. Геометрия (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Курс по геометрии для восьмого класса, в котором рассказывается о четырехугольниках и их свойствах, способах нахождения площади фигур, признаках подобия треугольников и свойствах окружности, разбирается решение задач с помощью теоремы Пифагора. Информация подана в формате коротких видеороликов.

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