7 класс. Алгебра (сериал, 2019) смотреть онлайн
6.82019, 7 класс. Алгебра 9 сезонов
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
Математический язык. Математическая модельЛинейная функцияСистема двух линейных уравнений с двумя переменнымиСтепень с натуральным показателем и её свойстваОдночлены. Арифметические операции над одночленамиМногочлены. Арифметические операции над многочленамиРазложение многочленов на множителиФункция y=x²Повторение курса алгебры 7-го класса
- 0+9 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 1 Серия 1
- 0+23 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 1 Серия 2
- 0+15 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 1 Серия 3
- 0+22 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 1 Серия 4
- 0+22 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 1 Серия 5
- 0+20 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 1 Серия 6
- 0+10 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 1 Серия 7
- 0+11 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 1 Серия 8
- 0+11 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 1 Серия 9
- 0+7 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 1 Серия 10
- 0+23 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 1 Серия 11
- 0+18 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 1 Серия 12
- 0+20 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 1 Серия 13
- 0+18 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 1 Серия 14
Сюжет
Видеокурс по алгебре для семиклассников, снятый в формате коротких роликов. Ребенок узнает о том, как преобразовывать буквенные выражения, решать линейные уравнения с одной переменной и системы уравнений, познакомится с графиками функций.
Хотите углубить знания? Проверочные тесты и конспекты к этому уроку уже на обучающей платформе Лицей! Заходите на rt.ru/lc
Все сезоны сериала 7 класс смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.