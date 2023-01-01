6 класс. Всеобщая история
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6 класс. Всеобщая история

6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) смотреть онлайн

7.32011, 6 класс. Всеобщая история 8 сезонов
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Западная Европа IV-VIII вв.Восточная империя и арабыОбъединение романо-германской ЕвропыФеодальная система Западной ЕвропыСвященная Римская империя германской нации и развитие папского могуществаФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыСудьбы западно-славянских государствКультура Западной Европы

Сюжет

Видеокурс по всеобщей истории для учеников 6-х классов

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