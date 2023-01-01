6 класс. Русский Язык (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

В шестом классе дети осваивают обширный пласт тем по словообразованию, орфографии, морфологии и стилистике. В этом им помогает опытный педагог, который объясняет правила школьного курса в формате коротких видеороликов.

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