5 класс. Русский Язык (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Короткие нескучные ролики, в которых опытный учитель объясняет темы курса русского языка для пятого класса. В рамках курса школьники знакомятся с морфемикой, повторяют и осваивают основные грамматические и пунктуационные правила.

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