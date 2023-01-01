5 класс. Русский Язык (сериал, 2019) смотреть онлайн
7.72019, 5 класс. Русский Язык 5 сезонов
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
Сюжет
Короткие нескучные ролики, в которых опытный учитель объясняет темы курса русского языка для пятого класса. В рамках курса школьники знакомятся с морфемикой, повторяют и осваивают основные грамматические и пунктуационные правила.
Хотите углубить знания? Проверочные тесты и конспекты к этому уроку уже на обучающей платформе Лицей! Заходите на rt.ru/lc
Все сезоны сериала 5 класс смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.