2014, 1812-1815. Заграничный поход 1 сезон
Документальный, Исторический12+
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1812-1815. Заграничный поход (сериал, 2014) смотреть онлайн
О сериале
Русская армия прошла путь от сожженной Москвы до покорения Парижа. А между этим было: сражение при Дрездене и Кульме, разгром французов под Лейпцигом и штурм столицы Франции. Победа в этих сражениях позволила русским штыкам спасти Европу от диктатуры Наполеона.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Документальный
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