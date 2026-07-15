1812-1815. Заграничный поход
Wink
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1812-1815. Заграничный поход
2014, 1812-1815. Заграничный поход 1 сезон
Документальный, Исторический12+

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1812-1815. Заграничный поход (сериал, 2014) смотреть онлайн

О сериале

Русская армия прошла путь от сожженной Москвы до покорения Парижа. А между этим было: сражение при Дрездене и Кульме, разгром французов под Лейпцигом и штурм столицы Франции. Победа в этих сражениях позволила русским штыкам спасти Европу от диктатуры Наполеона.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Документальный

Рейтинг

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