10-11 класс. Русский Язык
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10-11 класс. Русский Язык

10-11 класс. Русский Язык (сериал, 2019) смотреть онлайн

6.52019, 10-11 класс. Русский Язык 4 сезона
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Лексические нормыГрамматикаСинтаксис и пунктуацияСредства выразительности

Сюжет

Курс по русскому языку для старшеклассников. Школьники познакомятся с понятием лексической нормы, научатся избегать речевых ошибок и четко выражать свои мысли, а также повторят правила орфографии и пунктуации. Весь материал дан в формате коротких видеороликов, которые записаны опытными учителями.
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