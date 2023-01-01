10-11 класс. Русский Язык (сериал, 2019) смотреть онлайн
6.52019, 10-11 класс. Русский Язык 4 сезона
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сюжет
Курс по русскому языку для старшеклассников. Школьники познакомятся с понятием лексической нормы, научатся избегать речевых ошибок и четко выражать свои мысли, а также повторят правила орфографии и пунктуации. Весь материал дан в формате коротких видеороликов, которые записаны опытными учителями.
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