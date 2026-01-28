Звезды ломбарда. Сезон 1
Звезды ломбарда (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Pawn Stars 1 серия
Комедия12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Если любите сериалы об изнанке бизнеса, попробуйте смотреть «Звезды ломбарда» — реалити-шоу о трех поколениях семьи, управляющей легендарным ломбардом в Лас-Вегасе. Проект демонстрирует, как семейные традиции переплетаются с профессиональной экспертизой.

Три поколения семьи Харрисонов ежедневно оценивают редкие артефакты, которые приносят колоритные клиенты. Каждая сделка становится испытанием их знаний и умения торговаться, поскольку нужно отличить подлинные реликвии от подделок. Межличностные отношения сотрудников добавляют драматизма рабочему процессу. В центре внимания — не только финансовые операции, но и человеческие судьбы, стоящие за каждым предметом. Сериал сохраняет баланс между образовательным контентом и развлекательным форматом.

Захватывающий взгляд за кулисы мира коллекционеров и антикваров ждет вас в сериале «Звезды ломбарда». Смотреть шоу стоит в том числе ради то, чтобы узнать, как семейный бизнес выживает в условиях жесткой конкуренции.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb