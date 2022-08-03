Борьба за выживание в галактике Пегас становится еще более острой и опасной. Не пропустите продолжение популярной научно-фантастической франшизы «Звездные врата. Атлантида» — 4 сезон смотреть онлайн можно в отличном качестве на Wink.



Сюжет четвертого сезона разворачивается вокруг новых и старых угроз, героев ждут захватывающие миссии на родину Репликаторов и дерзкие спасательные операции, а также ошеломительные происшествия: от потери памяти у всех членов экспедиции до воссоединения с давно потерянными друзьями и сражений с новым могущественным врагом, стремящимся захватить всю галактику.



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