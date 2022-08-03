Звездные врата: Атлантида (сериал, 2007) сезон 4 смотреть онлайн
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О сериале
Борьба за выживание в галактике Пегас становится еще более острой и опасной. Не пропустите продолжение популярной научно-фантастической франшизы «Звездные врата. Атлантида» — 4 сезон смотреть онлайн можно в отличном качестве на Wink.
Сюжет четвертого сезона разворачивается вокруг новых и старых угроз, героев ждут захватывающие миссии на родину Репликаторов и дерзкие спасательные операции, а также ошеломительные происшествия: от потери памяти у всех членов экспедиции до воссоединения с давно потерянными друзьями и сражений с новым могущественным врагом, стремящимся захватить всю галактику.
Не упустите возможность окунуться в мир невероятных открытий вместе с командой исследователей в приключенческом боевике «Звездные врата. Атлантида» — сериал (2004) в хорошем качестве онлайн доступен прямо сейчас на видеопортале Wink!
СтранаСША, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма
Рейтинг
- МВРежиссёр
Мартин
Вуд
- ЭМРежиссёр
Энди
Микита
- УВРежиссёр
Уильям
Варинг
- ПДРежиссёр
Питер
ДеЛуис
- ДФАктёр
Джо
Флениган
- Актриса
Аманда
Таппинг
- РЛАктриса
Рэйчел
Латтрелл
- ДМАктёр
Джейсон
Момоа
- ДХАктёр
Дэвид
Хьюлетт
- ТХАктриса
Торри
Хиггинсон
- РФАктёр
Рейнбоу
Фрэнкс
- ДСАктриса
Джуэл
Стэйт
- РПАктёр
Роберт
Пикардо
- ПДСценарист
Питер
ДеЛуис
- АБСценарист
Алан
Бреннерт
- ТХСценарист
Трина
Хэнкок
- РСПродюсер
Роберт
С. Купер
- ДМПродюсер
Джозеф
Маллоцци
- ПМПродюсер
Пол
Малли
- НДПродюсер
Н.
Джон Смит
- ДРХудожник
Джеймс
Роббинс
- ДПМонтажёр
Джереми
Преснер
- БСОператор
Брентон
Спенсер
- ДАОператор
Джеймс
Альфред Менар
- АПОператор
Андреас
Поулсон
- ДГКомпозитор
Джоэл
Голдсмит