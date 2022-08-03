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Звездные врата: Атлантида
4-й сезон

Звездные врата: Атлантида (сериал, 2007) сезон 4 смотреть онлайн

9.22007, Stargate: Atlantis 20 серий
Фантастика, Боевик18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Борьба за выживание в галактике Пегас становится еще более острой и опасной. Не пропустите продолжение популярной научно-фантастической франшизы «Звездные врата. Атлантида» — 4 сезон смотреть онлайн можно в отличном качестве на Wink.

Сюжет четвертого сезона разворачивается вокруг новых и старых угроз, героев ждут захватывающие миссии на родину Репликаторов и дерзкие спасательные операции, а также ошеломительные происшествия: от потери памяти у всех членов экспедиции до воссоединения с давно потерянными друзьями и сражений с новым могущественным врагом, стремящимся захватить всю галактику.

Не упустите возможность окунуться в мир невероятных открытий вместе с командой исследователей в приключенческом боевике «Звездные врата. Атлантида» — сериал (2004) в хорошем качестве онлайн доступен прямо сейчас на видеопортале Wink!

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звездные врата: Атлантида»