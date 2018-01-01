Звезда Лоры (мультсериал, 2002) сезон 1 смотреть онлайн

WinkДетямЗвезда Лоры1-й сезон
2002, Lauras Stern 13 серий
О сериале
Однажды вечером маленькая девочка Лора увидела яркую звездочку, которая сияла высоко в небесах. С тех пор они никогда не расставались. Эти увлекательные истории расскажут Вам о дружбе и вражде, счастье и разлуке, о том, как важно уметь дружить и понимать друг друга, как маленькая Лора и еe волшебная звездочка...
СтранаГермания
ЖанрМультсериалы
6.4 IMDb