Звезда Лоры
1-й сезон

Звезда Лоры (мультсериал, 2002) сезон 1 смотреть онлайн

2002, Lauras Stern 13 серий
Этот сезон пока недоступен

О сериале

Однажды вечером маленькая девочка Лора увидела яркую звездочку, которая сияла высоко в небесах. С тех пор они никогда не расставались. Эти увлекательные истории расскажут Вам о дружбе и вражде, счастье и разлуке, о том, как важно уметь дружить и понимать друг друга, как маленькая Лора и еe волшебная звездочка...

Страна
Германия
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

6.4 IMDb