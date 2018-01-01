Золото (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

Чтобы не вылететь из университета, молодой геолог отправляется на стажировку в далeкую Гвиану. Этот экзотический кусок французской земли, расположенный в джунглях на северо-востоке Южной Америки, — настоящая жила для золотодобывающих компаний, а также всякого рода проходимцев и изгоев, готовых убить за самородок.

