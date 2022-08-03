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Золото
1-й сезон

Золото (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

8.52016, Guyane 8 серий
Драма, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Чтобы не вылететь из университета, молодой геолог отправляется на стажировку в далeкую Гвиану. Этот экзотический кусок французской земли, расположенный в джунглях на северо-востоке Южной Америки, — настоящая жила для золотодобывающих компаний, а также всякого рода проходимцев и изгоев, готовых убить за самородок.

Страна
Франция
Жанр
Приключения, Драма

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Золото»