Wink
Сериалы
Жизнь как шоу
1-й сезон

Жизнь как шоу (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Smash 15 серий
Драма, Мюзикл18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Музыкальная драма, которая раскрывает жизнь Бродвейских театров с разных сторон. Здесь пересекаются мечтатели и махинаторы, движимые одной целью - успехом мюзикла на Бродвее.

Страна
США
Жанр
Мюзикл, Драма

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жизнь как шоу»