Жизнь и приключения Мишки Япончика
1-й сезон

Жизнь и приключения Мишки Япончика (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

2011, Жизнь и приключения Мишки Япончика. Сезон 1 12 серий
Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Мишка Япончик — коронованный вор и гроза всей Одессы начала ХХ века. Однако несмотря на воровскую жизнь, для простых людей Мишка был своего рода Робин Гудом. Он разработал свой «кодекс чести», согласно которому запрещалось воровать у бедных, врачей, артистов и юристов.

Жанр
Криминал

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

