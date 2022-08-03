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Жизнь (BBC)
1-й сезон

Жизнь (BBC) (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

2009, Life 10 серий
Документальный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Ошеломляющий и поражающий своей красотой, новыми открытиями и впечатлениями уникальный сериал о живой природе нашей планеты. Более 3000 съемочных дней, проведенных на каждом из земных континентов, беспрецедентная техника съемки, 130 невероятных и захватывающих дух историй из страниц животного мира, — все это и есть «Жизнь» — история животного мира, какой Вы еe еще не видели прежде!

Страна
США, Греция, Италия, Великобритания, Германия
Жанр
Документальный

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
9.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жизнь (BBC)»