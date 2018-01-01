WinkДетямЖивые драконы1-й сезон
Живые драконы (сериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн
2004, Dragons Alive 3 серии
Документальный0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Давным-давно закончилась эпоха динозавров. И теперь только их останки, хранящиеся в палеонтологических музеях мира, напоминают нам о былой мощи рептилий, когда-то царствовавших на планете. Многое изменилось с тех пор. Однако их потомки до сих пор населяют нашу планету и могут быть очень опасны.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb