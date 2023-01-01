Жить в доме и другие полезные вещи (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
2018, Жить в доме и другие полезные вещи. Сезон 1 2 серии
ТВ-шоу16+
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Сюжет
Уникальный сборник лучших советов по ведению домашнего хозяйства. Как выбрать плитку и обрезать ветки? Какие проблемы можно решить без привлечения специалистов? Каким образом правильно встретить гостей, и чем их вкусно накормить? Как одновременно вести успешное домашнее хозяйство и экономить семейный бюджет?
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