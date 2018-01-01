Wink
Женщины движения
1-й сезон

Женщины движения (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

9.02021, Women of the Movement 6 серий
Драма, Исторический18+

О сериале

Проект, задуманный как антология о борьбе за гражданские права. Первая глава сериала «Женщины Движения» рассказывает про Мами Тилл, которая посвятила жизнь поиску справедливости для своего сына Эмметта. Темнокожий мальчик был жестоко убит в 14 лет. Этот жуткий инцидент спровоцировал очередной виток серьезного разговора о сегрегации, а также стал дополнительным фактором к усилению движения за гражданские права темнокожих в США. Среди продюсеров проекта — рэпер Джей-Зи.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Женщины движения»