Женщина в беде 4
1-й сезон

Женщина в беде 4 (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Женщина в беде 4. Сезон 1 4 серии
Детектив, Криминал12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Анина мама Валентина уходит ненадолго в собес и пропадает без следа. Наши герои сбиваются с ног, пытаясь отыскать ее, подозревают, что ее похитили – хотя кто и зачем будет похищать пожилую женщину из небогатой семьи?

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Мелодрама, Детектив

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Женщина в беде 4»