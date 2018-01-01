Зеленый Гитарист (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

Друзья, рад приветствовать Вас на канале Зелeный Гитарист, слово "Зелeный" в данном случае означает "Начинающий". Меня зовут Евгений, я не являюсь профессиональным Гитаристом, я Самоучка и именно поэтому канал "Зелeный Гитарист" не является обучающим Каналом по игре на Гитаре, если сказать простыми словами то я просто показываю где зажать и какую струну сыграть, чтобы получилась та или иная Мелодия. Канал Зелeный Гитарист больше подойдeт начинающим Гитаристам и тем, кто вообще гитару в руках не держал - а очень хочется.

