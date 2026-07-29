Государство Гилеад, занимающее бывшую территорию США, спустя 15 лет после восстания стало еще более закрытым, а его законы стали еще более жесткими. Агнес Маккензи, ученице элитной подготовительной школы Тети Лидии для дочерей высокопоставленных военных и чиновников, поручено помочь освоиться новой воспитаннице Дейзи, приехавшей в Гилеад из Канады. Вскоре между девушками завязывается дружба, которая меняет их жизни, и взгляд извне помогает Агнес понять, насколько жестоко и несправедливо окружающее общество.

