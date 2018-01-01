Захваченный рейс (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыЗахваченный рейс1-й сезон
2023, Захваченный рейс. Сезон 1 1 серия
Триллер, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Семичасовой рейс KA29, следующий из Дубая в Лондон, захватывают неизвестные. Сэм Нельсон, опытный корпоративный переговорщик, решает применить свои профессиональные навыки, чтобы спасти всех на борту.
