Захваченный рейс (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

2023, Захваченный рейс. Сезон 1 1 серия
Триллер, Драма18+
Триллер, Драма18+

О сериале

Семичасовой рейс KA29, следующий из Дубая в Лондон, захватывают неизвестные. Сэм Нельсон, опытный корпоративный переговорщик, решает применить свои профессиональные навыки, чтобы спасти всех на борту.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг