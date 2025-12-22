Задание. Сезон 1
Задание (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

9.02025, Task 7 серий
Детектив, Драма18+

О сериале

Агент ФБР возглавляет оперативную группу по расследованию серии вооружённых ограблений в пригородах Филадельфии. Главный подозреваемый — обычный семьянин.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.0 IMDb

